Вдоль трассы, ведущей к озеру Балхаш, прошла масштабная экологическая акция "ecoBalqash" — инициатива КГУ "Jetisy jastary" в рамках республиканской кампании "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ.

Главная цель мероприятия — не просто уборка территории, а вовлечение молодежи и отдыхающих в культуру экологической ответственности и развитие активной гражданской позиции.

Перед началом акции участникам раздали перчатки и мешки для сбора отходов. Вдоль обочин и остановок волонтеры собирали мусор, который затем был передан организаторам. По завершении каждый участник получил памятный подарок — символ признательности за вклад в чистоту природы.

В результате акции было собрано 50 мешков мусора, очищена территория вдоль дороги к озеру Балхаш. Всего участие приняли около 250 человек — представители трудовых отрядов "Жасыл ел", волонтеры, молодежь и отдыхающие.

"Сегодняшняя акция "ecoBalqash" — это не просто уборка. Это призыв к осознанной жизни и уважению к труду. Мы продвигаем идею: “Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс”. Ведь настоящий патриотизм начинается с любви и бережного отношения к родной земле", — подчеркнул замдиректора КГУ "Jetisy jastary" Арнай Рақымберліұлы.

Организаторы уверены, что "ecoBalqash" станет доброй традицией и будет ежегодно вдохновлять казахстанцев заботиться об окружающем мире.