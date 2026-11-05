250 млн теңге за ремонт, которого не было: депутаты заявили о нарушениях на дорогах Казахстана

В Таразе за дорожные работы, которые фактически еще не начинались, выплатили более 250 млн теңге. При этом по стране около трети исследованных проб дорожных материалов не соответствовали установленным требованиям. Такие данные озвучили на заседании Комитета партийного контроля «Әділет», где рассмотрели жалобы жителей на состояние дорог.

За последние три месяца в партию поступило более 7 тысяч обращений, из них 1173 касались дорожной инфраструктуры. Разбитые трассы, затянувшийся ремонт и быстро разрушающийся асфальт оказались главной проблемой в обращениях жителей 14 регионов.

В Послании от 28 октября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил задачу масштабного обновления инфраструктуры в рамках программы «Народная стройка» («Халықтық құрылыс»). На фоне предстоящих работ вопрос качества дорожного строительства приобретает особое значение.

Деньги выплатили, а ремонт не начался

О системных проблемах дорожной отрасли рассказал руководитель рабочей группы Комитета, депутат Курултая Ербол Данагулов.

По представленным им данным, почти треть исследованных образцов дорожных материалов не выдержала проверку на соответствие установленным требованиям.

При этом местные исполнительные органы приняли около 1,5 тысячи дорожных объектов, на которых впоследствии выявили нарушения качества.

Особое внимание привлек случай в Таразе. Как сообщил Данагулов, на основании подписанных актов подрядчикам выплатили более 250 млн теңге за ремонтные работы, которые к моменту оплаты фактически еще не начинались.

На заседании не уточнили, были ли по этому эпизоду возбуждены уголовные дела и кто понес ответственность.

Каждое пятое ДТП связывают с состоянием дорог

Участники заседания обсудили и безопасность движения, особенно перед зимним сезоном.

Согласно приведенным на заседании данным, каждое пятое дорожно-транспортное происшествие связано с недостатками дорожной инфраструктуры.

Еще одна проблема касается защиты трасс от снежных заносов. Специальными сооружениями оборудованы лишь около 10% участков, подверженных этой опасности.

Председатель Комитета партийного контроля, депутат Курултая Марат Кожаев заявил, что необходимо добиваться соблюдения сроков ремонта и качества работ.

«Наша общая задача - во взаимодействии с уполномоченными государственными органами добиваться качественного выполнения дорожных работ, соблюдения установленных сроков и целевого использования бюджетных средств. В случае выявления нарушений мы намерены обращаться в компетентные правоохранительные органы для принятия мер в рамках их полномочий», - подчеркнул он.

Какие трассы оказались под вопросом

На заседании рассмотрели жалобы жителей на состояние дороги возле села Архарлы в области Жетісу, затянувшийся ремонт трассы Атырау – Уральск, дороги к месторождению Карачаганак и участка Агадырь – Мойынты.

Отдельно обсуждали сельские дороги Северо-Казахстанской области и ремонт международного коридора «Западная Европа – Западный Китай» в Туркестанской области.

По представленной информации, на последнем уже отремонтировали 22 километра. Работы на оставшихся 34 километрах запланированы на следующий строительный сезон.

Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров сообщил, что строительство участка Кокшетау – Петропавловск планируют начать в 2027 году.

Продолжается модернизация 37 автомобильных пунктов пропуска. Завершить ее предполагается до конца 2027 года.

Что будет с проблемными дорогами

По итогам заседания Комитет партийного контроля принял за основу проект постановления о дальнейшем мониторинге дорожных объектов.

Предусматривается проверка устранения нарушений, ранее выявленных государственным аудитом, и исполнения гарантийных обязательств подрядчиков.

Заместитель председателя партии Ержан Жилкибаев сообщил, что представители Комитета намерены выезжать на проблемные участки и оценивать состояние дорог непосредственно на местах.

Для жителей регионов вопрос остается практическим. Дороги ремонтируют за бюджетные деньги, но качество некоторых объектов вызывает претензии уже после их приемки. Теперь предстоит выяснить, приведут ли выявленные нарушения к исправлению недостатков и ответственности виновных.