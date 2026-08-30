250 тысяч зрителей: как в Караганде обеспечили безопасность на концерте

В Караганде концерт, посвященный Дню шахтера, собрал около 250 тысяч зрителей. Для обеспечения общественного порядка и безопасности на мероприятии впервые применили новую систему организации массовых мероприятий, сообщает Polisia.kz.

Праздничную площадку разделили на четыре сектора. Между ними организовали специальные коридоры, предназначенные для беспрепятственного проезда экстренных служб.

За обстановкой на территории с воздуха непрерывно следили четыре беспилотника. С их помощью правоохранители обнаружили четырех человек, которые поднялись на крыши жилых домов. Для предотвращения возможной опасности были приняты необходимые меры.

Особое внимание уделили безопасности детей. В общей сложности 185 несовершеннолетних потерялись в многотысячной толпе. Их доставили в специально организованные пункты, после чего всех детей передали родителям.

В обеспечении порядка были задействованы сотрудники полиции, военнослужащие Национальной гвардии, спасатели и медицинские работники.