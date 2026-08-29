В Талгаре расследуют дело о предполагаемых противоправных действиях в отношении 8-летней девочки

В Талгаре расследуется уголовное дело по факту предполагаемых противоправных действий в отношении 8-летней школьницы. Подозреваемый мужчина установлен и задержан.

По данным полиции, инцидент произошел 24 августа, когда девочка возвращалась домой от подруги. Мужчина подошел к ребенку под предлогом помощи с велосипедом, после чего, по словам матери, увел ее в сторону автобусной остановки.

Школьнице удалось вырваться и самостоятельно добраться до дома. После того как ребенок рассказал родителям о произошедшем, семья обратилась в полицию.

В Департаменте полиции Алматинской области подтвердили возбуждение уголовного дела. Подозреваемый установлен и доставлен в полицию.

«По уголовному делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное, полное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего», — сообщили в полиции.

По итогам расследования правоохранители примут соответствующее процессуальное решение.