Подозреваемые в перевозке 277 кг осетровой рыбы задержаны в Атырау

Сотрудники департамента полиции Атырауской области в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" остановили в микрорайоне Нурсая автомобиль Toyota Ipsum, вызвавший подозрение, сообщает Polisia.kz.

В ходе проверки в автомобиле обнаружено и изъято 277,4 кг рыбы осетровых пород. В настоящее время двое подозреваемых водворены под стражу. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.