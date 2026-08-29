Подозреваемые в перевозке 277 кг осетровой рыбы задержаны в Атырау
По данному факту проводится досудебное расследование.
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Сотрудники департамента полиции Атырауской области в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" остановили в микрорайоне Нурсая автомобиль Toyota Ipsum, вызвавший подозрение, сообщает Polisia.kz.
В ходе проверки в автомобиле обнаружено и изъято 277,4 кг рыбы осетровых пород. В настоящее время двое подозреваемых водворены под стражу. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
"В соответствии с подпунктом 1) части 3 статьи 77 Конституции Республики Казахстан и частью 1 статьи 19 УПК РК лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - добавили в полиции.
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