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Подозреваемые в перевозке 277 кг осетровой рыбы задержаны в Атырау

По данному факту проводится досудебное расследование.

29 Августа 2026, 14:33
АВТОР
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Polisia.kz 29 Августа 2026, 14:33
29 Августа 2026, 14:33
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Фото: Polisia.kz

Сотрудники департамента полиции Атырауской области в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" остановили в микрорайоне Нурсая автомобиль Toyota Ipsum, вызвавший подозрение, сообщает Polisia.kz.

В ходе проверки в автомобиле обнаружено и изъято 277,4 кг рыбы осетровых пород. В настоящее время двое подозреваемых водворены под стражу. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

"В соответствии с подпунктом 1) части 3 статьи 77 Конституции Республики Казахстан и частью 1 статьи 19 УПК РК лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - добавили в полиции.

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