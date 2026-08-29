Трех казахстанских туристок разыскивают после стихийного бедствия в Непале

Три гражданки Казахстана могли находиться в районе стихийного бедствия на границе Непала и Китая. МИД Казахстана координирует поиски со властями двух стран и поддерживает связь с родственниками туристок.

По информации ведомства, дипломатам поступили данные о третьей казахстанской туристке, которая предположительно находилась в зоне бедствия. Ранее сообщалось о поисках еще двух гражданок Казахстана.

Мощный селевой поток сошел утром 26 августа в округе Расува на севере Непала. Стихия вызвала масштабные разрушения и многочисленные жертвы.

В пострадавшем районе продолжаются поисково-спасательные работы.

К операции привлечены более 13 тысяч сотрудников сил безопасности Непала. Спасатели продолжают эвакуацию людей из опасных районов.

Ситуация остается сложной. Власти предупреждают о возможном новом наводнении из-за повышения уровня воды в образовавшемся на реке Бхотекоши озере.