Трех казахстанских туристок разыскивают после стихийного бедствия в Непале
В Непале погибли 469 человек, более 800 числятся пропавшими без вести.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Три гражданки Казахстана могли находиться в районе стихийного бедствия на границе Непала и Китая. МИД Казахстана координирует поиски со властями двух стран и поддерживает связь с родственниками туристок.
По информации ведомства, дипломатам поступили данные о третьей казахстанской туристке, которая предположительно находилась в зоне бедствия. Ранее сообщалось о поисках еще двух гражданок Казахстана.
Мощный селевой поток сошел утром 26 августа в округе Расува на севере Непала. Стихия вызвала масштабные разрушения и многочисленные жертвы.
В пострадавшем районе продолжаются поисково-спасательные работы.
К операции привлечены более 13 тысяч сотрудников сил безопасности Непала. Спасатели продолжают эвакуацию людей из опасных районов.
Ситуация остается сложной. Власти предупреждают о возможном новом наводнении из-за повышения уровня воды в образовавшемся на реке Бхотекоши озере.
Самое читаемое
- В Казахстане появится вице-президент: что изменит новая должность?
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 29 августа
- Камнепад произошел в горах возле Алматы: видео появилось в сети
- Фермеры из 16 районов привезут продукцию в Алматы
- Компании в ВКО оштрафовали на 36 млн тенге за экологические нарушения