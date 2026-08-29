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  • Трех казахстанских туристок разыскивают после стихийного бедствия в Непале

Трех казахстанских туристок разыскивают после стихийного бедствия в Непале

В Непале погибли 469 человек, более 800 числятся пропавшими без вести.

29 Августа 2026, 15:16
АВТОР
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Скриншот видео 29 Августа 2026, 15:16
29 Августа 2026, 15:16
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Фото: Скриншот видео

Три гражданки Казахстана могли находиться в районе стихийного бедствия на границе Непала и Китая. МИД Казахстана координирует поиски со властями двух стран и поддерживает связь с родственниками туристок.

По информации ведомства, дипломатам поступили данные о третьей казахстанской туристке, которая предположительно находилась в зоне бедствия. Ранее сообщалось о поисках еще двух гражданок Казахстана.

Мощный селевой поток сошел утром 26 августа в округе Расува на севере Непала. Стихия вызвала масштабные разрушения и многочисленные жертвы.

В пострадавшем районе продолжаются поисково-спасательные работы.

К операции привлечены более 13 тысяч сотрудников сил безопасности Непала. Спасатели продолжают эвакуацию людей из опасных районов.

Ситуация остается сложной. Власти предупреждают о возможном новом наводнении из-за повышения уровня воды в образовавшемся на реке Бхотекоши озере.

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