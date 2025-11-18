В Алматы при поддержке акимата состоялся финальный забег бегового сезона 2025 года — City Run, который 16 ноября собрал 2500 участников из 20 стран, передает BAQ.KZ. Среди бегунов были и самые возрастные спортсменки сезона — 91-летняя Салиха Зигангерова из Щучинска и 88-летняя Дузу Мавлютова из Алматы. Все финишировавшие получили памятные медали.

Весь беговой сезон 2025 года объединил более 40 тысяч участников, из них около 18 тысяч — женщины, что на 20% больше, чем годом ранее. Одним из ключевых событий стал 14-й Almaty Marathon, привлекший 16 149 бегунов из 60 стран и обновивший рекорды трассы: 2:19:38 у мужчин и 2:41:24 у женщин. Впервые 1500 человек вышли на марафонскую дистанцию 42,2 км. Старты Алматы остаются единственными в Казахстане, входящими в календарь AIMS.

Фото: акимат Алматы

Беговые мероприятия укрепляют спортивную культуру мегаполиса и заметно поддерживают локальный бизнес: участники марафонских выходных тратят около 8 млн тенге за два дня, а налоговые поступления партнёров за четыре года выросли почти втрое — до 873,9 млн тенге. По данным опросов, около 80% иногородних бегунов планируют вернуться в Алматы.