Аким Алматинской области Марат Султангазиев на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал о планах и текущей работе по развитию инфраструктуры агропромышленного комплекса региона, передает BAQ.KZ.

По его словам, расширение орошаемых земель и внедрение водосберегающих технологий остаются одними из ключевых приоритетов области.

Аким отметил, что сегодня одна из наиболее острых проблем — высокий уровень изношенности оросительных сетей. Из 9 тысяч километров каналов около 60% нуждаются в модернизации, при этом фактическое водопотребление составляет лишь 50% от потенциального объёма из-за потерь и неэффективного использования ресурсов.

Для решения этой проблемы в ближайшие годы через Исламский банк развития планируется привлечь 255 млрд тенге на модернизацию оросительных сетей. В рамках проекта будет обновлена ирригационная инфраструктура в Балхашском, Енбекшиказахском, Жамбылском, Райымбекском и Уйгурском районах. Кроме того, в сельхозоборот дополнительно введут 111 тыс. гектаров земель.