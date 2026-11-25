В одном из жилых комплексов Астаны погиб 26-летний мужчина. Информация о происшествии появилась в социальных сетях. В полиции подтвердили гибель молодого человека и сообщили о возбуждении уголовного дела, передает BAQ.KZ.

Что сообщили в полиции

В ответ на запрос редакции BAQ.KZ в Департаменте полиции Астаны сообщили, что личность погибшего установлена.

«По факту суицида возбуждено уголовное дело. Установлена личность погибшего – 26-летнего мужчины. Изъяты и изучаются видеозаписи с камер наблюдения», – сообщили в ведомстве.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее в Астане произошел инцидент с девушкой на мосту через реку Есиль.