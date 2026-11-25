26-летний мужчина выпрыгнул с балкона ЖК в Астане: что сообщили в полиции
25 Ноября 2026, 11:28
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
25 Ноября 2026, 11:2825 Ноября 2026, 11:28
104Фото: BAQ.kz
В одном из жилых комплексов Астаны погиб 26-летний мужчина. Информация о происшествии появилась в социальных сетях. В полиции подтвердили гибель молодого человека и сообщили о возбуждении уголовного дела, передает BAQ.KZ.
Что сообщили в полиции
В ответ на запрос редакции BAQ.KZ в Департаменте полиции Астаны сообщили, что личность погибшего установлена.
«По факту суицида возбуждено уголовное дело. Установлена личность погибшего – 26-летнего мужчины. Изъяты и изучаются видеозаписи с камер наблюдения», – сообщили в ведомстве.
Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
Ранее в Астане произошел инцидент с девушкой на мосту через реку Есиль.
Самое читаемое
- Связь станет дороже: Beeline, Kcell, Tele2 и Altel готовятся повысить тарифы
- Программа реновации: Еще один жилой комплекс ввели в эксплуатацию в Астане
- Автобусы нового поколения: Талдыкорган готовится полностью обновить транспортный парк
- Более 60 человек погибли при вооружённых нападениях в Нигерии
- В Индии леопард ранил четырёх человек и был убит местными жителями