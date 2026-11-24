В столичном районе Байконыр новым владельцам квартир торжественно вручили ключи от очередного жилого комплекса, построенного в рамках программы реновации.

По информации акимата столицы, на этот раз новосёлами стали жители жилого комплекса «Дармен-2», расположенного по адресу: улица Тараз, 8. Жилой комплекс построен за счёт частных инвестиций.

Новое жильё является очередным результатом программы реновации, направленной на улучшение условий жизни горожан, обновление ветхого жилищного фонда и модернизацию архитектурного облика района.

Отметим, что в июле этого года в районе Байконыр в рамках данной программы были вручены ключи от первого жилого комплекса «Дармен-1». В этот раз в качестве продолжения проекта введён в эксплуатацию жилой комплекс «Дармен-2», и очередные жители обрели новое жильё.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана предложил объявить 2027 год Годом масштабного общенародного строительства. В рамках этой инициативы по всей стране поэтапно продолжится работа по развитию жилищного строительства, обновлению ветхого жилья и модернизации инфраструктуры.