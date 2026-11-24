В индийском штате Ассам четыре человека пострадали при нападении леопарда. После происшествия местные жители убили хищника.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошёл утром 23 ноября в деревне Сеча-Деванбари округа Дибругарх. Обнаружив леопарда, жители обратились в лесное ведомство.

Прибывшие сотрудники вместе с местными жителями попытались поймать животное с помощью сети. Однако хищник прорвал её и набросился на людей, ранив четверых. После этого жители деревни убили леопарда.

Всех пострадавших доставили в больницу.

Местные СМИ также обратили внимание на недостаточную оснащённость сотрудников лесного ведомства: по их данным, для отлова животного у специалистов была только одна сеть. Это вызвало вопросы относительно соблюдения мер безопасности во время операции.