В Индии леопард ранил четырёх человек и был убит местными жителями
Инцидент произошёл в деревне штата Ассам во время попытки поймать дикое животное.
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В индийском штате Ассам четыре человека пострадали при нападении леопарда. После происшествия местные жители убили хищника.
Как сообщают местные СМИ, инцидент произошёл утром 23 ноября в деревне Сеча-Деванбари округа Дибругарх. Обнаружив леопарда, жители обратились в лесное ведомство.
Прибывшие сотрудники вместе с местными жителями попытались поймать животное с помощью сети. Однако хищник прорвал её и набросился на людей, ранив четверых. После этого жители деревни убили леопарда.
Всех пострадавших доставили в больницу.
Местные СМИ также обратили внимание на недостаточную оснащённость сотрудников лесного ведомства: по их данным, для отлова животного у специалистов была только одна сеть. Это вызвало вопросы относительно соблюдения мер безопасности во время операции.
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