По меньшей мере 64 человека погибли в результате вооружённых нападений на населённые пункты в нигерийском штате Нигер в минувшие выходные.

Как сообщает Reuters со ссылкой на представителей народа фулани и местных жителей, нападения произошли в районах городов Вава и Гада-Оли. По их данным, нападавшие использовали огнестрельное оружие и мачете, а также поджигали здания, внутри которых находились люди.

Власти штата подтвердили ещё один инцидент, произошедший в субботу в деревне Лумман-Бааре. Там вооружённые люди открыли огонь во время утренней молитвы. Погибли пять человек, в том числе глава деревни.

Кто стоит за последующими нападениями, пока неизвестно. Полиция и региональные власти также не подтвердили информацию о 64 погибших.

Представители народа фулани выразили обеспокоенность возможными новыми атаками и призвали не возлагать коллективную ответственность на всё этническое сообщество за действия отдельных вооружённых групп.

Организация Fulbe Global Development and Rights Initiatives (FGDRI) потребовала провести срочное расследование сообщений об убийствах в штате Нигер.