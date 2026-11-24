Более 60 человек погибли при вооружённых нападениях в Нигерии
Атаки произошли в нескольких населённых пунктах штата Нигер. Власти пока не подтвердили общее число жертв.
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По меньшей мере 64 человека погибли в результате вооружённых нападений на населённые пункты в нигерийском штате Нигер в минувшие выходные.
Как сообщает Reuters со ссылкой на представителей народа фулани и местных жителей, нападения произошли в районах городов Вава и Гада-Оли. По их данным, нападавшие использовали огнестрельное оружие и мачете, а также поджигали здания, внутри которых находились люди.
Власти штата подтвердили ещё один инцидент, произошедший в субботу в деревне Лумман-Бааре. Там вооружённые люди открыли огонь во время утренней молитвы. Погибли пять человек, в том числе глава деревни.
Кто стоит за последующими нападениями, пока неизвестно. Полиция и региональные власти также не подтвердили информацию о 64 погибших.
Представители народа фулани выразили обеспокоенность возможными новыми атаками и призвали не возлагать коллективную ответственность на всё этническое сообщество за действия отдельных вооружённых групп.
Организация Fulbe Global Development and Rights Initiatives (FGDRI) потребовала провести срочное расследование сообщений об убийствах в штате Нигер.
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