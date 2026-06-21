26-метровую статую Лионеля Месси открыли в Аргентине

В Аргентине состоялось открытие самой высокой статуи восьмикратного обладателя "Золотого мяча" и победителя чемпионата мира по футболу Лионеля Месси.

Как сообщает телеканал TyC Sports, высота памятника составляет 26 метров, вес - 70 тонн. Автором проекта выступил скульптор Альдо Бероиса.

В начале июня в индийской Калькутте демонтировали 21-метровую статую аргентинского форварда после жалоб на неустойчивость конструкции при сильном ветре.