26-метровую статую Лионеля Месси открыли в Аргентине
Сегодня 2026, 15:34
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 15:34Сегодня 2026, 15:34
156Фото: Report
В Аргентине состоялось открытие самой высокой статуи восьмикратного обладателя "Золотого мяча" и победителя чемпионата мира по футболу Лионеля Месси.
Как сообщает телеканал TyC Sports, высота памятника составляет 26 метров, вес - 70 тонн. Автором проекта выступил скульптор Альдо Бероиса.
В начале июня в индийской Калькутте демонтировали 21-метровую статую аргентинского форварда после жалоб на неустойчивость конструкции при сильном ветре.
Самое читаемое
- Костанай хочет перенять опыт Татарстана, но для этого нужен 1 млрд тенге
- В Казахстане объявлено штормовое предупреждение на 21 июня
- 10-летний мальчик умер после тренировки в России
- Находившуюся в международном розыске казахстанку экстрадировали из Бишкека
- В Астане пройдут специальные тактические учения: движение будет временно ограничено