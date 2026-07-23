26 проектов на 13,6 млрд тенге реализуют в Абайской области к отопительному сезону

В рамках рабочей поездки в область Абай первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Нурлыбек Налибаев совместно с акимом области Бериком Уали ознакомился с работой ряда стратегически важных объектов инфраструктуры города Семей. Особое внимание в ходе визита было уделено состоянию теплоэнергетической системы города и темпам жилищного строительства.

В первую очередь первый заместитель Премьер-министра посетил ТЭЦ-1 – один из ключевых стратегических объектов, обеспечивающих теплоснабжение Семея. Предприятие снабжает тепловой энергией 433 многоквартирных жилых дома, 56 социальных объектов, 30 бюджетных организаций, 673 коммерческих предприятия и 27 410 абонентов. Общая протяжённость обслуживаемых тепловых сетей составляет 102,691 километра.

В рамках подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов в области планируется реализовать 26 проектов общей стоимостью 13,6 млрд тенге. Кроме того, предусмотрен ремонт 13 источников теплоснабжения на сумму 4,2 млрд тенге, из которых 11 расположены в Семее. Также запланирован ремонт 26,8 километра тепловых сетей. После завершения всех проектов уровень износа тепловых сетей в области снизится с 55,6% до 52,3%, а в Семее – с 58,2% до 54,1%.

Аким области отметил, что в этом году впервые в истории Семея жители получают горячую воду в летний период без отключений. По его словам, это стало реальным результатом проводимой модернизации системы теплоснабжения.

Стоит отметить, что в прошлом году при поддержке Правительства в рамках подготовки к отопительному сезону были отремонтированы 23 теплоисточника и 22 километра тепловых сетей на общую сумму 12,6 млрд тенге.

Первый заместитель Премьер-министра подчеркнул важность модернизации теплоэнергетической инфраструктуры и отметил необходимость заблаговременно завершить подготовку к предстоящему отопительному сезону.

«Подготовка к зимнему периоду – один из самых важных вопросов. Мы должны подойти к нему максимально ответственно. В первую очередь необходимо провести ремонт всех тепловых систем, проверить готовность социальных объектов и объектов предпринимательства. До 1 сентября все системы теплоснабжения должны быть полностью готовы», – отметил Нурлыбек Налибаев.



Также Нурлыбек Налибаев ознакомился с ходом строительства многоквартирных жилых домов в микрорайоне Карагайлы. Здесь близится к завершению строительство 13 жилых домов общей площадью 67,9 тыс. квадратных метров. В рамках проекта будет введено в эксплуатацию 712 квартир, в том числе 16 однокомнатных, 248 двухкомнатных, 232 трёхкомнатные и 216 четырёхкомнатных. Общая стоимость проекта составляет 20,8 млрд тенге. Готовность объектов достигла 90%, ввод домов в эксплуатацию запланирован на октябрь текущего года.

В настоящее время в Семее одновременно ведётся строительство 31 многоквартирного жилого дома. Реализация этих проектов позволит значительно увеличить жилищный фонд города и обеспечить жителей современным и комфортным жильём.