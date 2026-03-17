Пенсионная система Казахстана аккумулировала уже более 25,9 трлн тенге накоплений граждан. Эти деньги инвестируются на финансовых рынках и должны обеспечивать будущие пенсии. Однако структура портфеля Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) и его доходность регулярно вызывают дискуссии среди экспертов. В 2025 году инвестиционный доход фонда составил около 1,77 трлн тенге, а доходность пенсионных активов, распределённая на счета вкладчиков, – 7,43%. Корреспондент BAQ.KZ разобралась, во что инвестируются пенсионные накопления казахстанцев и насколько эффективна действующая модель управления ими.

Из чего состоит портфель ЕНПФ

Основная часть пенсионных активов размещена в долговых инструментах. Значительную долю портфеля занимают государственные ценные бумаги Казахстана. Средства также инвестируются в операции обратного РЕПО, облигации банков второго уровня и микрофинансовых организаций.

Часть активов диверсифицирована за счёт зарубежных инструментов. В портфеле присутствуют корпоративные облигации иностранных эмитентов, акции и депозитарные расписки иностранных компаний, а также ETF-фонды.

Большая часть инвестиций номинирована в тенге – около 60–65%. Остальная доля размещена преимущественно в долларах США.

Основным управляющим пенсионными активами остаётся Национальный банк Казахстана. Небольшая часть активов передана частным управляющим компаниям. По состоянию на февраль 2026 года общий объем пенсионных активов под их управлением составлял около 26,3 трлн тенге.

Устойчивость и ограничения модели

Преобладание облигаций делает портфель относительно устойчивым к рыночным колебаниям. Такие инструменты считаются более безопасными и позволяют обеспечивать стабильный доход.

Однако у такой стратегии есть и ограничения. Высокая доля долговых инструментов снижает потенциал доходности, особенно в периоды высокой инфляции. Кроме того, ограниченная диверсификация усиливает зависимость доходности портфеля от состояния внутренней экономики.

Член Казахстанской ассоциации миноритарных акционеров QAMS, частный инвестор Ерканат Абени считает, что при оценке эффективности портфеля важно понимать, какую роль фактически выполняет фонд.

«Чтобы ответить на все эти вопросы сначала надо задаться вопросом, а какая цель у ЕНПФ? На мой взгляд приоритетная цель не создание доходности, достижение хорошего соотношения риск/доходность, а быть резервным фондом для обслуживания дефицита в бюджете, проще говоря для латания дыр», - рассказал Абени.

По его словам, в мировой практике эффективность фондов оценивают через сравнение с безрисковой доходностью.

«Во всем мире эффективность фондов сравнивают с безрисковой доходностью, ориентиром которой служит базовая ставка Национального банка. Логика простая: риск имеет смысл только тогда, когда за него платят дополнительной доходностью», - добавил эксперт.

Доходность и базовая ставка

Эксперт обращает внимание на разницу между доходностью пенсионных активов и базовой ставкой.

«По данным ЕНПФ, доходность пенсионных активов, распределённая на счета вкладчиков, в последние годы находилась примерно в диапазоне 9–14% годовых. В то же время базовая ставка Нацбанка в 2025–2026 годах находилась примерно на уровне 16–18%. Если использовать базовую ставку как приближение к безрисковой доходности в тенге, получается, что фактическая доходность пенсионного фонда системно ниже «risk-free benchmark», - пояснил Абени.

По его мнению, это говорит об отсутствии премии за риск.

«С инвестиционной точки зрения это означает, что портфель пенсионных активов не генерирует премию за риск – наоборот, он приносит доходность ниже, чем могла бы дать условно безрисковая альтернатива», - рассказал эксперт.

Он также напоминает, что в 2022 году реальная доходность пенсионных активов была отрицательной.

«В 2022 году реальная доходность ЕНПФ (фактическая доходность против инфляции) составила минус 13%. Таким образом если доходность портфеля системно ниже базовой ставки, то фонд фактически выполняет скорее функцию макроэкономического стабилизатора и источника финансирования государственного долга», - отметил Ерканат Абени.

Роль государственных облигаций

Существенная часть пенсионных активов вложена в государственные облигации. С одной стороны, такие инструменты считаются наиболее безопасными на внутреннем рынке.

«Плюсы то, что государственные облигации считаются одним из самых безопасных инструментов на внутреннем рынке, такая стратегия снижает вероятность резких потерь и обеспечивает относительно стабильный поток дохода», - пояснил эксперт.

Однако, по словам эксперта, у такой модели есть и свои ограничения. Он отмечает, что высокая доля государственных облигаций в портфеле снижает потенциал доходности и ограничивает диверсификацию инвестиций. В результате пенсионные накопления, по его мнению, фактически превращаются в источник финансирования бюджетных и квазигосударственных программ.

Как инвестируют пенсионные фонды в мире

Пенсионные фонды развитых стран формируют значительно более диверсифицированные инвестиционные портфели. По данным международных исследований, совокупные пенсионные активы в мире превышают 68 трлн долларов, а только в странах ОЭСР к концу 2024 года они достигли примерно 69,8 трлн долларов.

Пенсионные фонды являются одними из крупнейших институциональных инвесторов. Например, на фонды США приходится более 38 трлн долларов активов, что делает американский рынок крупнейшим в мире.

Структура портфелей за рубежом заметно отличается от более консервативных моделей. В среднем пенсионные фонды развитых стран инвестируют около 45% активов в акции, примерно 33% – в облигации, ещё около 20% приходится на альтернативные активы, включая инфраструктуру, недвижимость и частный капитал.

По данным международной статистики, средняя доходность пенсионных инвестиций в 2024 году составила около 9–9,5% годовых, при этом фонды с более высокой долей акций показали лучшие результаты.

Некоторые крупнейшие фонды управляют активами, сопоставимыми с бюджетами государств. Например, японский Government Pension Investment Fund (GPIF) – крупнейший пенсионный фонд мира – управляет активами примерно 1,7 трлн долларов и распределяет инвестиции между внутренними и зарубежными акциями и облигациями.

По словам Ерканата Абени, важным отличием зарубежных систем является возможность выбора стратегии самим вкладчиком. Он отмечает, что структура активов таких фондов регулярно пересматривается.

«Фонды за рубежом как правило предлагают выбрать клиенту тип портфеля, консервативный, сбалансированный и умеренно агрессивный. Список активов очень и очень разнообразный, и постоянно меняется в зависимости от текущего состояния и циклов экономики, политики центральных банков, режимов рынка, что позволяет значительно контролировать риск за счет диверсификации. Как правило они доверяют средства профессиональным хедж-фондам или же инвестируют в их ETF», - рассказал эксперт.

Эффективность инвестирования напрямую влияет на будущие выплаты. Международные исследования показывают, что для сохранения привычного уровня жизни после выхода на пенсию коэффициент замещения дохода – соотношение пенсии к последней зарплате – должен составлять около 60–70%. В Казахстане этот показатель, по разным оценкам, находится примерно на уровне 30–40%, поэтому доходность инвестирования пенсионных накоплений становится одним из ключевых факторов будущего уровня пенсий казахстанцев.