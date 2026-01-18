В прошлом году в городе Актобе в целях создания комфортных условий для пассажиров было завершено строительство 26 тёплых остановок. Эти объекты направлены на повышение удобства жителей при ожидании общественного транспорта, передаёт BAQ.KZ.

На тёплых остановках предусмотрено создание чистой, светлой и тёплой среды для пассажиров. Одним из основных требований является открытие павильонов с 7:00 утра, а также поддержание внутренней чистоты и тепла. По информации городского акимата, данные условия чётко прописываются в договорах с предпринимателями, которым разрешается вести деятельность на территории остановок. Поскольку тёплые остановки являются общественными местами, соблюдение порядка и чистоты здесь имеет особое значение.

Отмечается, что остановки построены в соответствии с эскизами, утверждёнными архитектурным отделом.