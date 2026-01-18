26 тёплых остановок установили в Актобе в 2025 году
При этом некоторые из них ещё не подключены.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В прошлом году в городе Актобе в целях создания комфортных условий для пассажиров было завершено строительство 26 тёплых остановок. Эти объекты направлены на повышение удобства жителей при ожидании общественного транспорта, передаёт BAQ.KZ.
На тёплых остановках предусмотрено создание чистой, светлой и тёплой среды для пассажиров. Одним из основных требований является открытие павильонов с 7:00 утра, а также поддержание внутренней чистоты и тепла. По информации городского акимата, данные условия чётко прописываются в договорах с предпринимателями, которым разрешается вести деятельность на территории остановок. Поскольку тёплые остановки являются общественными местами, соблюдение порядка и чистоты здесь имеет особое значение.
Отмечается, что остановки построены в соответствии с эскизами, утверждёнными архитектурным отделом.
"В связи с поздним началом земляных работ, необходимых для подключения к электросетям, некоторые объекты не были полностью введены в эксплуатацию до конца года. В настоящее время работы по подведению электроэнергии продолжаются и планируется завершить их до конца января", - заверили в акимате.
Самое читаемое
- Эксперты назвали реальные риски для боксера Алимханулы из-за допинг-пробы
- Трагедия в Талгаре: мужчина убил гражданскую жену
- Экс-наставнику сборной по боксу Кайрату Сатжанову вручили ключи от квартиры и авто
- Казахстанские школьники завоевали призовые места на международной олимпиаде
- Каныш Абубакиров назначен первым заместителем Министра обороны – начальником Генштаба ВС РК