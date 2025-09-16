261 млн тенге: топ-менеджеры нефтяной компании осуждены за хищения
Суд наказал руководителей нефтекомпании за крупное хищение.
Прокуратура Мангистауской области завершила масштабные проверки в нефтегазовом секторе, результаты которых выявили серьезные нарушения в деятельности ТОО "West Oil Software", передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.
В центре внимания — материальное обеспечение предприятия и подозрения в коррупционных схемах.
В рамках досудебного расследования были задержаны три лица, занимавшие ключевые руководящие должности в компании. Все фигуранты уголовного дела предстали перед судом.
По решению суда, один из руководителей признан виновным в хищении бюджетных средств и приговорён к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы. Остальные обвиняемые также получили различные виды наказаний, предусмотренные законом.
Примечательно, что в ходе судебного разбирательства осуждённые добровольно возместили ущерб государству на сумму 261 миллион тенге.
