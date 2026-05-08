Бывших министров обороны Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу приговорили к смертной казни с двухлетней отсрочкой за коррупцию, передает BAQ.kz со ссылкой на BBC.

По информации агентства Синьхуа, через два года смертный приговор заменят на пожизненное заключение без права досрочного освобождения. Имущество обоих бывших министров конфисковано.

Вэй Фэнхэ возглавлял Министерство обороны Китая с 2018 по 2023 год. Его преемник Ли Шанфу был назначен в марте 2023 года, однако уже через несколько месяцев исчез из публичного пространства, а позже был отправлен в отставку.

В последние годы в китайской армии проходит масштабная антикоррупционная кампания. Власти КНР объясняют многочисленные увольнения среди высшего командования борьбой с коррупцией. При этом зарубежные СМИ и эксперты высказывали предположения о возможной политической борьбе внутри руководства страны.

В феврале председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что армия прошла "революционную закалку" в борьбе с коррупцией.

Ранее сообщалось, что под следствием оказались несколько высокопоставленных военных, включая заместителя председателя Центрального военного совета генерала Чжан Юся. До этого из Коммунистической партии Китая были исключены девять генералов, занимавших высокие должности.

За годы правления Си Цзиньпин неоднократно проводил масштабные антикоррупционные кампании. Эксперты считают, что они направлены не только на борьбу с коррупцией, но и на усиление политического контроля внутри страны.

Ранее в руководстве армии Китая прошли масштабные чистки.