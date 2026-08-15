262,6 млн тенге взыскали в бюджет после вмешательства прокуратуры Жетысу
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Прокуратура области Жетысу добилась увеличения административного штрафа для филиала акционерного общества, работающего в сфере международной мультимодальной логистики. В итоге в государственный бюджет взыскали 262,6 млн тенге.
Как сообщили в прокуратуре, филиал был привлечен к административной ответственности по пункту 2 статьи 251 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях за невыполнение требований по репатриации национальной и иностранной валюты.
Первоначально Панфиловский районный суд назначил компании штраф в размере 206,9 млн тенге. Однако прокуратура установила, что при его назначении не в полной мере были учтены требования статьи 44 КоАП.
В связи с этим прокуратура Панфиловского района внесла апелляционное ходатайство. Суд апелляционной инстанции поддержал позицию надзорного органа и увеличил сумму штрафа до 262,6 млн тенге.
«В результате принятых мер прокурорского реагирования дополнительно обеспечено взыскание в доход государства 55,7 млн тенге», — сообщили в прокуратуре области Жетысу.
В настоящее время вся сумма административного штрафа в размере 262,6 млн тенге полностью перечислена в государственный бюджет.
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