264 тонны мусора вывезли с берегов реки Или

В Алматинской области в рамках реализации республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» состоялся масштабный общеобластной субботник, направленный на благоустройство и озеленение населённых пунктов региона, передает BAQ.KZ.

Одной из центральных площадок экологической акции стал Город кочевников — уникальный объект, обладающий природной и культурно-исторической значимостью. Здесь было высажено свыше 500 деревьев и проведены работы по очистке территории, в которых приняли участие около 300 человек.

К экологической инициативе присоединились заместитель акима области Гани Майлыбаев, аким города Қонаев Асхат Бердиханов, представители областного и городского акиматов, государственных органов, общественные деятели, молодежные и религиозные объединения, волонтёры, предприниматели, жители области, а также экоактивисты из города Алматы.

Важно отметить, что для желающих внести свой вклад в общее дело областным акиматом были специально организованы автобусы, которые доставили участников к месту проведения субботника.

Город кочевников более 20 лет служит своеобразным мостом между прошлым и настоящим. Здесь воссоздавались сцены из истории, оживали образы батыров, передавая дух эпохи. Именно поэтому сохранение чистоты и порядка на этой территории - дело не только экологическое, но и культурное.

Перед собравшимися выступил Гани Майлыбаев, отметив важность экоакции.

- Уникальный по своей природе Город кочевников, расположенный на берегу реки Или, в будущем станет значимым туристическим объектом. Поэтому для создания комфортной среды для посетителей на этой территории планируется строительство экопарка. Уверен, что этот шаг придаст новый импульс туристическому потенциалу нашего региона. Сегодня мы собрались, чтобы поддержать эту добрую инициативу, - сказал Гани Майлыбаев, поблагодарив всех за участие, - сказал он.

С самого утра участники субботника активно включились в работу, садили деревья, очищали территорию вдоль берега Или, приводили в порядок прилегающие зоны, благоустраивали пространство. Особую активность проявила молодежь, для которой участие в акции стало возможностью внести личный вклад в сохранение исторического наследия.

Экологическая акция «Таза Қазақстан» с каждым годом приобретает все большую значимость, формируя у граждан ответственное отношение к окружающей среде.

- Такие инициативы не только улучшают санитарное состояние территорий, но и объединяют людей вокруг идеи заботы о родной земле. Ведь чистота начинается с каждого - с простых, но важных дел, и совместными усилиями мы можем сохранить природу, - сказал наиб имама мечети имени Абая города Қонаев Хожанепес Сейтекулы.

По итогам общеобластного субботника в акции приняли участие около 32 тыс. человек. Было собрано и вывезено 264 тонны мусора. В рамках озеленения высажено почти 18 тыс. деревьев различных пород, что станет значительным вкладом в улучшение экологической обстановки региона и развитие его зеленого фонда.

Работы велись одновременно на различных территориях. Участники занимались санитарной очисткой, сбором и вывозом мусора, а также высадкой зеленых насаждений. Для эффективной организации процесса было задействовано 225 единиц специальной техники, что позволило оперативно обеспечить вывоз отходов.