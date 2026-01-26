26,7 млрд тенге выплатило государство гражданам в качестве специального государственного пособия в прошлом году. Данный вид государственной поддержки был введен в Казахстане в 1999 году и является важным элементом системы социальной защиты населения, передает BAQ.KZ.

Специальное государственное пособие выплачивается гражданам, имеющим особые заслуги перед страной или пострадавшим от последствий чрезвычайных событий, в качестве дополнительной социальной помощи ежемесячно из республиканского бюджета. По состоянию на 31 декабря 2025 года численность его получателей составила более 207,2 тыс. человек.

– Право на получение СГП имеют 17 категорий граждан, определенных законодательством Республики Казахстан. В их число входят ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий на территории других государств; лица, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны; вдовы воинов, погибших в ВОВ, и семьи погибших военнослужащих; лица, удостоенные высших степеней отличия – званий "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Ері"; труженики тыла; участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; жертвы политических репрессий, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами; лица, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан, и другие категории граждан, – говорится в сообщении Минтруда и соцзащиты населения Казахстана.

Размер пособия зависит от категории получателя и составляет от 2,13 до 138,63 месячного расчетного показателя (МРП). Размер СГП ежегодно повышается в связи с увеличением размера МРП, устанавливаемого законом о республиканском бюджете.

Необходимо отметить, что лицам, имеющим право на получение СГП по нескольким основаниям, пособие выплачивается только по одному из них по их собственному выбору.

Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Казахстан, пользуются правом на специальное государственное пособие наравне с гражданами РК. Подать заявление на назначение СГП можно через портал eGov.kz или в центрах обслуживания населения.