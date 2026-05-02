27 иностранцев депортированы из Казахстана
Материалы переданы на рассмотрение в суд.
Сегодня 2026, 22:16
Фото: BAQ.kz
В вахтовом поселке Тенгиз Жылыойского района прошла масштабная проверка миграционной службы, передает BAQ.kz.
Специалисты провели оперативно-профилактические мероприятия, чтобы выяснить, соблюдают ли иностранные граждане правила пребывания в Казахстане.
В результате рейда 27 иностранцев были выдворены за пределы страны. В отношении них составлены административные протоколы по части 5 статьи 517 Кодекса об административных правонарушениях РК.
Материалы переданы на рассмотрение в Жылыойский районный суд.
