27 иностранцев депортированы из Казахстана

В вахтовом поселке Тенгиз Жылыойского района прошла масштабная проверка миграционной службы, передает BAQ.kz.

Специалисты провели оперативно-профилактические мероприятия, чтобы выяснить, соблюдают ли иностранные граждане правила пребывания в Казахстане.

В результате рейда 27 иностранцев были выдворены за пределы страны. В отношении них составлены административные протоколы по части 5 статьи 517 Кодекса об административных правонарушениях РК.

Материалы переданы на рассмотрение в Жылыойский районный суд.