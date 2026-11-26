В Житикаре Костанайской области открыли здание поликлиники, которое 27 лет стояло пустым. Его построили в 1976 году, восстановление обошлось в 972,8 млн теңге. До конца года в районе появится межрегиональная многопрофильная больница с МРТ и ангиографом.

В здании четыре этажа и подвал, общая площадь 1 324,2 кв. метра. Генеральным подрядчиком выступило ТОО «UniСтрой».

При хирургическом отделении районной больницы сейчас строят дополнительный корпус, в нём разместят аппарат МРТ и ангиограф.

Житикара известна прежде всего добычей хризотил-асбеста. Комбинат здесь работает с советских времён и остаётся главным работодателем города.

По данным акима Костанайской области Кумара Аксакалова, промышленное производство в районе выросло на 18%, сельское хозяйство на 30,1%. Инвестиций привлекли на 25,6% больше, строительных работ выполнили на 23,2% больше, жилья сдали на 66,1% больше. Аграрии с начала года купили 22 единицы спецтехники.

На двух участках районных дорог идёт средний ремонт. Когда работы закончат, доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии вырастет с 56,7% до 77%. Позже отремонтируют трассу между Житикарой и Денисовкой.

Для спортсменов построят крытый хоккейный корт. В школе №2 имени Мусы Шожанова проведут текущий ремонт, отремонтируют и Дворец культуры.

Парк Победы благоустроило Комаровское горное предприятие, оно вложило в работы 670,2 млн теңге. По инициативе «Таза Қазақстан» с начала года в районе вывезли 15 тысяч тонн мусора, высадили 3,5 тысячи деревьев и 123 тысячи цветов.

В райцентре открылся ресторан на 300 мест, в него вложили 400 млн теңге и создали 30 постоянных рабочих мест. Всего с начала года в районе появилось шесть новых объектов торговли и общепита.