Мужчину, который с 1999 года находился в розыске по делу о разбойном нападении в Павлодаре, задержали в Москве. Найти его удалось спустя 27 лет совместными усилиями казахстанских и российских полицейских, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Департамент полиции Павлодарской области.

По информации ведомства, мужчина скрывался от правоохранительных органов после разбойного нападения, совершённого в Павлодаре в 1999 году.

Для его задержания в Россию направили оперативно-поисковую группу управления криминальной полиции Павлодарской области. Совместно с сотрудниками МВД России по Московской области казахстанские полицейские установили местонахождение разыскиваемого и задержали его в Москве.

В полиции также рассказали о результатах розыска преступников за десять месяцев 2026 года.

«За 10 месяцев 2026 года в розыске находились 82 уголовных преступника, при этом 62 из них были объявлены в розыск территориальными органами полиции в текущем году. В результате принимаемых мер разысканы 73 скрывавшихся преступника», – сообщил начальник управления криминальной полиции ДП Павлодарской области Жасулан Танжанов.

Кроме того, на территории Павлодарской области нашли 31 человека, разыскиваемого правоохранительными органами иностранных государств. Ещё семерых разыскиваемых установили за пределами Казахстана.

В ведомстве подчеркнули, что поиск скрывающихся от правосудия лиц продолжается как внутри страны, так и совместно с зарубежными правоохранительными органами.