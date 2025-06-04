Под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина прошло совещание по вопросам развития животноводства. Одним из ключевых направлений обсуждения стало внедрение австралийской модели в мясном скотоводстве, передает BAQ.KZ.

Как сообщил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин, на 2025 год отобрано 10 приоритетных проектов по адаптации и реализации зарубежного опыта. Общая стоимость этих инициатив составляет 27,4 млрд тенге. Ожидается, что они позволят нарастить экспорт до 50 тысяч тонн мяса с потенциальной выручкой порядка 500 млрд тенге.

Проекты ориентированы на создание сквозной производственной цепочки — от племенного поголовья и откормочных площадок до глубокой переработки и выхода на экспортные рынки. Фермерам и мясокомбинатам предлагается льготное кредитование под 5% годовых при условии соблюдения ряда требований, включая продажу минимум 70% продукции внутри страны.

По мнению Жумангарина, системный подход к развитию мясного скотоводства с опорой на международный опыт позволит Казахстану не только повысить продовольственную безопасность, но и занять более прочные позиции на глобальном рынке.