27 новых разъездов построит КТЖ в Казахстане

КТЖ реализует крупнейшую за годы Независимости Казахстана программу модернизации магистральной железнодорожной сети. В 2025–2026 годах модернизация охватывает 3 тыс. км участков — 25% всей МЖС страны. На сегодняшний день выполнено 1140 км, или 38% от запланированного объема.

В рамках проекта предусмотрено:

▪️ строительство 27 новых разъездов;

▪️ строительство 6 дополнительных парков на крупных станциях;

▪️ укладка 15 новых путей на существующих разъездах;

▪️ строительство 32 км вторых путей на наиболее загруженных участках.

Параллельно ведется цифровая трансформация системы управления движением поездов.

В частности, предусмотрено:

▪️ внедрение цифровой автоблокировки на 2 188 км путей на участках Аксу – Жана-Семей, Тобол – Кандыагаш, Кызылжар – Сексеул, Шалкар – Бейнеу;

▪️ интеграция 98 станций с цифровой системой автоблокировки;

▪️ перевод станций Жана-Семей, Шалкар и Бейнеу с релейной системы 1950-х годов на микропроцессорную централизацию с заменой 213 стрелочных переводов;

▪️ интеграция 38 релейных и 60 микропроцессорных станций в единую цифровую систему;

▪️ модернизация трех сортировочных систем на ключевых станциях Алтынколь, Жана-Семей и Саксаульская.

По итогам модернизации доля участков с полуавтоматической блокировкой (ПАБ) сократится на 55% — с 3973 км до 1785 км. Это станет важным этапом цифровой трансформации железнодорожной отрасли Казахстана.

Реализация проекта позволит значительно повысить безопасность движения поездов, увеличить пропускную способность инфраструктуры и обеспечить устойчивость перевозочного процесса.

Одновременно работы ведутся на семи участках сети. По масштабу и объему проводимых мероприятий проект не имеет аналогов за всю историю железных дорог Казахстана.