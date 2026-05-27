27 новых разъездов построит КТЖ в Казахстане

КТЖ активно ведет модернизацию магистральной сети.

Сегодня 2026, 13:31

Фото: КТЖ

КТЖ реализует крупнейшую за годы Независимости Казахстана программу модернизации магистральной железнодорожной сети. В 2025–2026 годах модернизация охватывает 3 тыс. км участков — 25% всей МЖС страны. На сегодняшний день выполнено 1140 км, или 38% от запланированного объема.

В рамках проекта предусмотрено:
▪️ строительство 27 новых разъездов;
▪️ строительство 6 дополнительных парков на крупных станциях;
▪️ укладка 15 новых путей на существующих разъездах;
▪️ строительство 32 км вторых путей на наиболее загруженных участках.
Параллельно ведется цифровая трансформация системы управления движением поездов.

В частности, предусмотрено:
▪️ внедрение цифровой автоблокировки на 2 188 км путей на участках Аксу – Жана-Семей, Тобол – Кандыагаш, Кызылжар – Сексеул, Шалкар – Бейнеу;
▪️ интеграция 98 станций с цифровой системой автоблокировки;
▪️ перевод станций Жана-Семей, Шалкар и Бейнеу с релейной системы 1950-х годов на микропроцессорную централизацию с заменой 213 стрелочных переводов;
▪️ интеграция 38 релейных и 60 микропроцессорных станций в единую цифровую систему;
▪️ модернизация трех сортировочных систем на ключевых станциях Алтынколь, Жана-Семей и Саксаульская.
По итогам модернизации доля участков с полуавтоматической блокировкой (ПАБ) сократится на 55% — с 3973 км до 1785 км. Это станет важным этапом цифровой трансформации железнодорожной отрасли Казахстана.
Реализация проекта позволит значительно повысить безопасность движения поездов, увеличить пропускную способность инфраструктуры и обеспечить устойчивость перевозочного процесса.
Одновременно работы ведутся на семи участках сети. По масштабу и объему проводимых мероприятий проект не имеет аналогов за всю историю железных дорог Казахстана.

