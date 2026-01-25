27 января состоятся выборы президента Ирака
В списке претендентов на пост главы иракского государства значатся 19 человек.
Выборы президента Ирака будут проведены в Совете представителей (парламенте) страны 27 января 2026 года, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на агентство INA.
Об этом сообщил председатель иракского парламента Хейбат аль-Халбуси.
"Заседание парламента по выборам президента республики назначено на ближайший вторник, 27 января", - приводит издание слова спикера иракского парламента.
В окончательном списке претендентов на пост главы иракского государства значатся 19 человек. Среди них - действующий президент Ирака Абдель Латиф Рашид, который самостоятельно подал заявление, а также нынешний министр иностранных дел Фуад Хусейн.
В конце 2025 года иракский парламент избрал аль-Халбуси председателем Совета представителей. Согласно конституции страны, в течение последующих 30 дней депутатам предстоит выбрать президента республики, а тот должен поручить крупнейшей коалиции предложить кандидата на пост премьер-министра Ирака.
