271 день со свиной почкой: американец дождался человеческого органа без диализа

66-летний американец девять месяцев прожил с генетически модифицированной почкой свиньи, а затем получил человеческий орган. Это первый случай, когда орган животного успешно сработал как временное решение в ожидании донора, передает BAQ.KZ со ссылкой на The Lancet.

Почему пошли на такой шаг

Пациент страдал почечной недостаточностью на фоне диабета второго типа и два года находился на гемодиализе. Живых доноров у него не было, а ожидание трупной почки превышало пять лет.

Расчеты по специальной программе оценки давали неутешительную картину. Вероятность дождаться пересадки составляла около 9 %, а риск умереть или выбыть из листа ожидания превышал 40 %.

Как прошла операция

Свиную почку пересадили в январе 2025 года. Орган имел 69 геномных модификаций, которые должны были повысить совместимость и безопасность.

Почка заработала сразу и позволила пациенту обходиться без диализа 271 день.

Когда орган начал отказывать, его удалили. Проверка показала, что у пациента нет ни антител к человеческим тканям, которые сделали бы приживление донорской почки почти невозможным, ни инфекций, передающихся от животных.

Человеческую почку от умершего донора он получил раньше расчетного срока, поскольку врачам удалось подобрать орган с максимальной тканевой совместимостью. Такое совпадение исследователи называют редким и почти непредсказуемым, зато оно дает пациенту серьезный приоритет при распределении органов.

Функция пересаженной почки остается стабильной.

Что это меняет

До сих пор ксенотрансплантаты, то есть органы, пересаженные между видами, не выживали дольше двух месяцев. Первая пересадка свиной почки живому человеку в 2024 году закончилась через 52 дня, пациент умер от проблем с сердцем, не связанных с операцией.

«Дефицит донорских органов - это сегодня самая серьезная кризисная ситуация в трансплантологии», - сказал ведущий автор исследования Леонардо Риэлла из медицинского центра Mass General Brigham.

По его словам, ксенотрансплантацию рассматривают как способ сократить этот разрыв. Сначала как мост, позволяющий снять пациента с диализа на время ожидания, а в перспективе, когда накопятся данные о долгосрочной безопасности, как самостоятельный вариант лечения.

Оговорка авторов

Исследователи предупреждают, что речь идет об одном пациенте без контрольной группы.

Результат во многом объясняется тщательным отбором и интенсивным специализированным уходом, который может быть недоступен в других клиниках.