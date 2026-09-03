В Астане искали «украденный» велосипед путешественницы, а он оказался у подруги

История с пропавшим велосипедом путешественницы Бурлен Адилеткызы в Астане получила неожиданную развязку. После эмоционального видео о предполагаемой краже полиция начала проверку и выяснила, что велосипед никто не похищал. Он находился у подруги девушки, передает BAQ.KZ.

При этом заявления о краже в Департамент полиции Астаны не поступало. Сотрудники обратили внимание на историю после публикаций в соцсетях и начали устанавливать, где находится велосипед.

Позже выяснилось, что пропажа была оставлена у знакомой владелицы.

История успела широко разойтись в соцсетях.

Сама Бурлен Адилеткызы в этот момент находилась в Китае.

Путешественница родилась в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая и известна велопоездками по Казахстану. В апреле она начала очередное путешествие по стране.

В 2024 году Бурлен за 26 дней проехала на велосипеде из Урумчи до Астаны. После той поездки она передала свой велосипед в фонд Музея Первого Президента.

На этот раз история с пропажей получила совсем другой финал. После проверки полиция заявила, что факта кражи не было.

В Департаменте полиции отдельно напомнили, что за распространение заведомо ложных сведений предусмотрена ответственность по законодательству Казахстана.