В Астане искали «украденный» велосипед путешественницы, а он оказался у подруги
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История с пропавшим велосипедом путешественницы Бурлен Адилеткызы в Астане получила неожиданную развязку. После эмоционального видео о предполагаемой краже полиция начала проверку и выяснила, что велосипед никто не похищал. Он находился у подруги девушки, передает BAQ.KZ.
При этом заявления о краже в Департамент полиции Астаны не поступало. Сотрудники обратили внимание на историю после публикаций в соцсетях и начали устанавливать, где находится велосипед.
Позже выяснилось, что пропажа была оставлена у знакомой владелицы.
История успела широко разойтись в соцсетях.
Сама Бурлен Адилеткызы в этот момент находилась в Китае.
Путешественница родилась в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая и известна велопоездками по Казахстану. В апреле она начала очередное путешествие по стране.
В 2024 году Бурлен за 26 дней проехала на велосипеде из Урумчи до Астаны. После той поездки она передала свой велосипед в фонд Музея Первого Президента.
На этот раз история с пропажей получила совсем другой финал. После проверки полиция заявила, что факта кражи не было.
В Департаменте полиции отдельно напомнили, что за распространение заведомо ложных сведений предусмотрена ответственность по законодательству Казахстана.
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