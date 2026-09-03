Суд в Жамбылской области предписал снести самострой в Таразе
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Специализированный межрайонный экономический суд Жамбылской области обязал индивидуального предпринимателя снести двухэтажный торговый дом в Таразе за собственный счет. На исполнение отведен месяц, решение вступило в законную силу.
Иск подало Управление государственного архитектурно-строительного контроля. Нарушения выявила плановая проверка.
Здание возводилось без разрешительных документов. Отсутствовали архитектурно-планировочное задание, уведомление о начале строительно-монтажных работ, проектно-сметная документация и положительное заключение экспертизы. Работы шли без технического и авторского надзора.
Объект построен на земельном участке, принадлежащем другому предпринимателю.
Выданное предписание в установленный срок исполнено не было. Владельца привлекли к административной ответственности.
Выездное судебное заседание установило, что строение находится в границах действующей красной линии и занимает чужой участок.
Суд пришел к выводу, что ответчик приступил к капитальному строительству, зная об изменении границ красной линии.
Самое читаемое
- Неудачный эксперимент больше не провал: в Казахстане меняют правила для ученых
- США ударили по Ирану: Трамп пригрозил уничтожить страну
- Двух иностранцев застали за нелегальной работой в Петропавловске
- «Дом трещит по швам»: житель дома рассказал о новых трещинах после обрушения
- Взрыв на руднике оставил рабочего с инвалидностью: суд взыскал 4 млн тенге с работодателя