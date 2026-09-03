Суд в Жамбылской области предписал снести самострой в Таразе

Специализированный межрайонный экономический суд Жамбылской области обязал индивидуального предпринимателя снести двухэтажный торговый дом в Таразе за собственный счет. На исполнение отведен месяц, решение вступило в законную силу.

Иск подало Управление государственного архитектурно-строительного контроля. Нарушения выявила плановая проверка.

Здание возводилось без разрешительных документов. Отсутствовали архитектурно-планировочное задание, уведомление о начале строительно-монтажных работ, проектно-сметная документация и положительное заключение экспертизы. Работы шли без технического и авторского надзора.

Объект построен на земельном участке, принадлежащем другому предпринимателю.

Выданное предписание в установленный срок исполнено не было. Владельца привлекли к административной ответственности.

Выездное судебное заседание установило, что строение находится в границах действующей красной линии и занимает чужой участок.

Суд пришел к выводу, что ответчик приступил к капитальному строительству, зная об изменении границ красной линии.