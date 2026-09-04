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Пенсионера сняли с рейса Алматы - Актау из-за запретного слова

4 Сентября 2026, 07:42
АВТОР
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almaty.aeroport.website 4 Сентября 2026, 07:42
4 Сентября 2026, 07:42
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Фото: almaty.aeroport.website

Пассажира сняли с рейса Алматы — Актау после шутки про бомбу в его багаже. Инцидент произошел 3 сентября в аэропорту Алматы. По данным Департамента полиции на транспорте, пассажир произнес на казахском языке: «Мына сөмкеде қорғасын ба бомба ма», что переводится как «в этой сумке свинец или бомба».

После этого сотрудники транспортной полиции и авиационной безопасности проверили мужчину и его багаж. Запрещенных предметов и взрывчатых веществ обнаружено не было. Эвакуацию аэропорта не проводили, воздушная гавань продолжила работать в штатном режиме. Пассажира привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.

Материалы дела направят в суд. В полиции призвали пассажиров не допускать подобных высказываний даже в шутку, поскольку слова, которые могут восприниматься как сообщение об угрозе безопасности, способны повлечь серьезные последствия.

 
 
 
 
 
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Публикация от Aigerim (@aigerim__suleimenova)

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