Пенсионера сняли с рейса Алматы - Актау из-за запретного слова
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Пассажира сняли с рейса Алматы — Актау после шутки про бомбу в его багаже. Инцидент произошел 3 сентября в аэропорту Алматы. По данным Департамента полиции на транспорте, пассажир произнес на казахском языке: «Мына сөмкеде қорғасын ба бомба ма», что переводится как «в этой сумке свинец или бомба».
После этого сотрудники транспортной полиции и авиационной безопасности проверили мужчину и его багаж. Запрещенных предметов и взрывчатых веществ обнаружено не было. Эвакуацию аэропорта не проводили, воздушная гавань продолжила работать в штатном режиме. Пассажира привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.
Материалы дела направят в суд. В полиции призвали пассажиров не допускать подобных высказываний даже в шутку, поскольку слова, которые могут восприниматься как сообщение об угрозе безопасности, способны повлечь серьезные последствия.
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