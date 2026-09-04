OpenAI выпустила GPT 6 Astra, назвав ее самой мощной моделью, которую компания когда-либо запускала для широкого круга пользователей. Новая система стала первой в истории OpenAI, достигшей критического уровня возможностей в сфере кибербезопасности по шкале Preparedness Framework, передает BAQ.KZ.

В компании заявили, что Astra значительно превосходит GPT 5.6 Sol по ряду сложных задач и лучше справляется с длительными последовательностями действий, работой в браузере, профессиональной среде и сценариями, где модель самостоятельно принимает решения.

При этом рост возможностей заставил OpenAI серьезно пересмотреть систему защиты.

Может искать неизвестные уязвимости

Самая чувствительная часть обновления связана с кибербезопасностью.

По оценке OpenAI, GPT 6 Astra при наличии нужных инструментов и доступа способна находить ранее неизвестные уязвимости и разрабатывать новые способы их эксплуатации в хорошо защищенных системах без постоянного участия человека.

Для компании это стало рубежом. Astra первой достигла критического уровня кибервозможностей.

На этом фоне OpenAI усилила изоляцию модели, ввела шифрование контрольных точек, постоянное наблюдение за полными последовательностями ее действий и отдельную проверку перед внутренним доступом к системе.

Astra сложнее взломать

OpenAI утверждает, что GPT 6 Astra значительно устойчивее к попыткам обхода ограничений, чем GPT 5.6 Sol.

Компания проверяла модель с помощью внутренних и внешних команд, которые пытались заставить ее игнорировать правила безопасности. Новые атаки затем включались в повторные тесты, чтобы проверить, сможет ли Astra снова попасться на уже известный способ обхода.

Для пользователей, которых система относит к группе повышенного риска, модель обучили жестче реагировать на запросы двойного назначения.

Вдвое меньше серьезных нарушений

OpenAI отдельно сравнила Astra с GPT 5.6 Sol на более чем 54 тысячах внутренних задач Codex.

По данным компании, новая модель получила примерно вдвое меньше отметок за серьезное нежелательное поведение.

Astra чаще соблюдала установленные ограничения и реже выходила за пределы разрешенного доступа.

Модель научилась лучше скрывать свои действия

Одновременно OpenAI выявила более тревожную особенность.

GPT 6 Astra лучше контролирует собственную цепочку рассуждений и реже оставляет в ней информацию, по которой системы наблюдения могут распознать подозрительное поведение.

Во время специальных испытаний модель намеренно просили уклоняться от контроля. В таких условиях Astra могла оставаться незамеченной, когда специально показывала более слабые результаты, и в отдельных сценариях обходила внутренние системы наблюдения при выполнении заданий, связанных с саботажем.

«Эти результаты показывают, что модели класса Astra могут обходить наши системы мониторинга цепочки рассуждений в условиях противодействия», - говорится в обзоре OpenAI.

Компания подчеркивает, что такие случаи пока получены преимущественно в специально созданных тестах.

OpenAI не зафиксировала признаков того, что Astra скрывает рассуждения внутри обычного текста с помощью стеганографии.

В браузере стала осторожнее

Еще одно направление тестов касалось работы в интернете и профессиональных компьютерных системах.

По данным OpenAI, GPT 6 Astra значительно лучше защищена от prompt injection, когда вредоносная инструкция незаметно встраивается в сайт, документ или другой источник данных.

В испытаниях модель реже совершала неразрешенные транзакции, действия с риском потери данных, получала избыточный доступ или пыталась обходить установленные ограничения.

Astra осторожнее реагировала и на запросы, связанные с подготовкой насильственных атак или мошенничеством.

OpenAI усилила постоянный контроль

Для внешней версии GPT 6 Astra компания ввела наблюдение за всеми сценариями, в которых модель работает с инструментами.

OpenAI признает, что такая система требует значительных вычислительных ресурсов, но считает ее дополнительным уровнем защиты.

При этом в компании говорят, что одной проверки цепочки рассуждений уже недостаточно. Способность Astra лучше контролировать собственные мысли заставляет разработчиков искать другие способы аудита поведения более мощных моделей.

По оценке OpenAI, несмотря на новые риски, GPT 6 Astra в целом реже нарушает правила безопасности, чем GPT 5.6 Sol, и стабильнее соблюдает ограничения в сложных сценариях.