В Алматы стартовал конкурс для людей старше 50 лет

В Алматы начался городской конкурс любительского творчества «Алматыны аяла!» для жителей старше 50 лет. За победу участники поборются не только за звание лучших, но и за призовой фонд до 3 млн тенге. Конкурс проходит при поддержке Управления культуры Алматы. Его цель — поддержать творческую активность старшего поколения, дать возможность показать свои таланты и стать частью культурной жизни города.

Участники могут выступить в трех номинациях: «Песня» — эстрадный, народный и академический вокал; «Кюй» — сольное и ансамблевое исполнение на домбре и других музыкальных инструментах; «Танец» — народный, казахский, народно-стилизованный и современный танец. К конкурсу допускаются любительские исполнители и творческие коллективы старше 50 лет, проживающие в Алматы. Каждый участник представляет один номер продолжительностью не более пяти минут.

Конкурс пройдет в два этапа. С 3 по 15 сентября в восьми районах Алматы состоятся отборочные туры. Победители районных конкурсов выйдут в финал, который пройдет 18 сентября 2026 года на сцене Театра традиционного искусства «Алатау». Призовой фонд конкурса составит 7,5 млн тенге. За первое место предусмотрено 3 млн тенге, за второе — 2 млн, за третье — 1 млн. Еще пять участников получат поощрительные призы по 300 тыс. тенге.

Организаторы отмечают, что проект призван не только выявлять новые таланты, но и сохранять народное творчество и культурные традиции, передавая творческий опыт старшего поколения молодежи.