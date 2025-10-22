С сентября 2024 года в Казахстане стартовала вакцинация девочек в возрасте от 11 до 13 лет против вируса папилломы человека (ВПЧ). По данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день проведено более 278,2 тысячи профилактических прививок, передает BAQ.KZ.

Первую дозу вакцины получили 170 тысяч подростков, вторую — 108,2 тысячи. Как сообщили в ведомстве, случаев неблагоприятных реакций после иммунизации не зарегистрировано.

Отмечается, что вакцина безопасна, хорошо переносится и рекомендована Всемирной организацией здравоохранения как эффективное средство профилактики онкологических заболеваний.

Главная цель программы — защита женщин от рака шейки матки, основным возбудителем которого является ВПЧ, а также профилактика других форм рака — анального, полового члена и генитальных кондилом.

В Минздраве подчеркнули, что за процессом иммунизации ведется постоянный мониторинг.

На сегодняшний день 147 стран мира включили вакцинацию против ВПЧ в свои национальные программы, а 76 государств проводят прививки для представителей обоих полов.