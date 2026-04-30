Штормовое предупреждение объявили почти во всем Казахстане на 1 мая

Синоптики объявили штормовое предупреждение в столице, Алматы и 15 регионах Казахстана на 1 мая. Ожидаются туман, дожди с грозами, на севере возможен град, усилится ветер, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

В Астане во второй половине дня дождь, гроза, град. Днем пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области днем на западе, севере, юге дождь, гроза, град, шквал. На западе, юге, востоке пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, утром и днем на западе, севере, востоке 15-20 м/с, временами порывы 25 м/с. В Кокшетау ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью на западе небольшой дождь, гроза, днем дождь, гроза, шквал, на западе и севере град. Ветер южный, юго-западный, ночью на западе и севере порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. На западе высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем дождь, гроза, шквал, град. Ветер южный, юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

В Костанайской области ночью на западе и севере дождь, гроза, временами сильный дождь, град, днем на западе, севере, востоке дождь, гроза, град, шквал. Ветер северный, северо-западный, на западе, севере, востоке порывы 15-20 м/с. В Костанае дождь, гроза, град. Ветер северный, северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области ветер юго-восточный, на западе, севере, востоке порывы 15-20 м/с. На севере и западе высокая пожарная опасность. В Павлодаре ветер юго-восточный утром и днем порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на северо-западе порывы 15-18 м/с. На юге высокая пожарная опасность.

В области Улытау днем на севере дождь, гроза, на востоке и в центре небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на севере, востоке, в центре порывы 15-20 м/с. В Жезказгане днем небольшой дождь, гроза.

В Восточно-Казахстанской области ветер восточный, юго-восточный, днем на юго-востоке порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке заморозки 1 градус. На западе высокая пожарная опасность.

В области Абай днем на юге пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, на юге и в центре 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. На юге и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке ожидается высокая пожарная опасность.

В Алматинской области днем на юге и в горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный, на востоке и в горных районах порывы 15-20 м/с. В Алматы днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15 м/с. В Конаеве ветер восточный с переходом на юго-западный, временами порывы 18 м/с.

В области Жетысу днем в горных районах небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный, на востоке 15-20 м/с. На востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В районе Алакольских озер ветер юго-восточный, временами порывы 30 м/с и более.

В Жамбылской области на юге и в горных районах дождь, гроза, днем в горных районах временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный в горных районах 15-20 м/с. В центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе днем дождь, гроза, град.

В Кызылординской области в центре и на севере дождь, гроза, пыльная буря, шквал. Ветер западный, северо-западный, в центре и на севере 15-20 м/с. На востоке, юге и в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Кызылорде днем дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ветер северный, северо-западный, днем на севере и востоке порывы 15-18 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе ветер северо-западный днем порывы 15 м/с.

В Мангистауской области ночью и утром на юге и в центре туман.

В Западно-Казахстанской области на западе и севере дождь, гроза. Ночью и утром на севере и востоке туман. Ветер северо-восточный с переходом на западный, днем на севере и востоке порывы 15-20 м/с. Ночью на севере и востоке заморозки 1 градус. В Уральске ночью и утром туман. Ночью на поверхности почвы заморозки 1 градус.