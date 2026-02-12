28 человек эвакуировано из неисправного автобуса в области Абай
Среди застрявших на трассе людей было 7 детей.
Сегодня, 03:34
В Аягозском районе из-за технической неисправности автобуса пассажиры оказались в пути и не могли продолжить поездку, передаёт BAQ.KZ.
Силы МЧС оперативно прибыли на место и эвакуировали 28 человек, в том числе 7 детей, с автобуса на маршруте Усть-Каменогорск — Алматы, доставив их на железнодорожный вокзал города Аягоз.
Спасатели обеспечили безопасность граждан и оказали необходимую помощь.
МЧС призывает граждан не отправляться в дальние поездки при неблагоприятных погодных условиях и соблюдать меры безопасности.
