В Аягозском районе из-за технической неисправности автобуса пассажиры оказались в пути и не могли продолжить поездку, передаёт BAQ.KZ.

Силы МЧС оперативно прибыли на место и эвакуировали 28 человек, в том числе 7 детей, с автобуса на маршруте Усть-Каменогорск — Алматы, доставив их на железнодорожный вокзал города Аягоз.

Спасатели обеспечили безопасность граждан и оказали необходимую помощь.

МЧС призывает граждан не отправляться в дальние поездки при неблагоприятных погодных условиях и соблюдать меры безопасности.