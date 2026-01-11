28 человек эвакуированы из неисправного автобуса на трассе в Костанайской области
Автобус следовал по маршруту "Шымкент — РФ".
Сегодня, 15:17
111Фото: Pixabay.com
В 11 километрах от города Лисаковска Костанайской области спасатели оказали помощь пассажирам рейсового автобуса, оказавшегося в затруднительной ситуации на автодороге республиканского значения "Костанай — Карабутак", передаёт BAQ.KZ.
Автобус, следовавший по маршруту "Шымкент — РФ", оказался технически неисправен и не смог продолжить движение. В салоне находились 28 человек, в том числе двое детей.
Силами МЧС и представителей местных исполнительных органов все пассажиры оперативно эвакуированы и размещены в пункте обогрева. Медицинская помощь не потребовалась.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно обращаться по номеру 112.
