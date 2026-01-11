В 11 километрах от города Лисаковска Костанайской области спасатели оказали помощь пассажирам рейсового автобуса, оказавшегося в затруднительной ситуации на автодороге республиканского значения "Костанай — Карабутак", передаёт BAQ.KZ.

Автобус, следовавший по маршруту "Шымкент — РФ", оказался технически неисправен и не смог продолжить движение. В салоне находились 28 человек, в том числе двое детей.

Силами МЧС и представителей местных исполнительных органов все пассажиры оперативно эвакуированы и размещены в пункте обогрева. Медицинская помощь не потребовалась.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно обращаться по номеру 112.