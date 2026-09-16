28-летний спортсмен погиб на заводе в Шымкенте

В Шымкенте на территории одного из предприятий погиб 28-летний мужчина. Трагедия произошла на заводе по производству кафеля, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Что произошло

По данным СМИ, трагедия произошла на заводе по производству кафеля.

По имеющимся данным, во время работы мужчина коснулся электропровода. После удара током он упал с высоты.

В Департаменте полиции Шымкента подтвердили факт гибели работника.

«Предварительно установлено, что мужчина получил смертельную травму в результате поражения электрическим током во время проведения работ», – сообщили в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В ведомстве добавили, что иные сведения в интересах следствия не разглашаются в соответствии со статьей 201 УПК РК.

Кем был погибший

По данным СМИ, погибший Әділ выступал среди спортсменов с нарушением слуха. В 2018 году он стал чемпионом по греко-римской борьбе в Актобе в весовой категории до 55 кг, а в 2019 году завоевал золото чемпионата Казахстана в Костанае в весе до 60 кг.

Окончательные обстоятельства произошедшего будут установлены в рамках расследования.