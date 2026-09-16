Астанчане бросили автобусы и пошли пешком: что произошло на Сыганак

Утром 15 сентября на улице Сыганак в Астане образовался сильный затор. Очевидцы сняли на видео, как пассажиры вышли из автобусов и продолжили путь пешком. Кадры с утренней пробкой появились в социальных сетях. На видео видно, что автомобили и общественный транспорт практически не двигались, а некоторые горожане решили продолжить путь пешком.

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В дорожной полиции Астаны сообщили, что утром 15 сентября на пересечении улиц Сыганак и Толе би произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Авария привела к образованию затора на участке. При этом ситуация на Сыганак остаётся сложной не только из-за ДТП. В акимате Астаны сообщили, что в районе пересечения улиц Толе би и Сыганак реализуется крупный инфраструктурный проект.

Улица Сыганак является одной из ключевых транспортных артерий столицы. В связи с проведением строительных работ движение на отдельных участках организовано с учётом текущих этапов реализации проекта, – сообщили в акимате.

Там отметили, что изменения в организации дорожного движения носят временный характер и связаны с необходимостью обеспечить безопасное проведение строительных работ. В акимате также заявили, что по мере завершения отдельных этапов проекта планируется восстановление и повышение пропускной способности дорожной сети.

Строительство LRT предусматривает работы на существующей улично-дорожной сети столицы и должно, как отмечают городские власти, способствовать развитию транспортной инфраструктуры и повышению мобильности населения.