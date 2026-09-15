Елене Рыбакиной вручили трофей первой ракетки мира

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина получила специальный трофей после того, как впервые в карьере возглавила мировой рейтинг WTA. Рыбакина сфотографировалась с наградой на фоне Нью-Йорка. Трофей выполнен в виде серебряного теннисного мяча со звездной картой.

После получения трофея первой ракетки мира Рыбакина поделилась эмоциями и поблагодарила болельщиков.

Я очень счастлива от такого достижения. Это было невероятное путешествие, которое подарило мне множество незабываемых воспоминаний. И я надеюсь, что это только начало. Спасибо всем, — сказала теннисистка в видеообращении.

Рыбакина стала первой представительницей Казахстана, возглавившей мировой рейтинг WTA.