Елене Рыбакиной вручили трофей первой ракетки мира

15 Сентября 2026, 06:25
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baq.kz 15 Сентября 2026, 06:25
15 Сентября 2026, 06:25
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Фото: baq.kz

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина получила специальный трофей после того, как впервые в карьере возглавила мировой рейтинг WTA. Рыбакина сфотографировалась с наградой на фоне Нью-Йорка. Трофей выполнен в виде серебряного теннисного мяча со звездной картой.

После получения трофея первой ракетки мира Рыбакина поделилась эмоциями и поблагодарила болельщиков.

Я очень счастлива от такого достижения. Это было невероятное путешествие, которое подарило мне множество незабываемых воспоминаний. И я надеюсь, что это только начало. Спасибо всем, — сказала теннисистка в видеообращении.

Рыбакина стала первой представительницей Казахстана, возглавившей мировой рейтинг WTA.

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