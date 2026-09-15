Елене Рыбакиной вручили трофей первой ракетки мира
15 Сентября 2026, 06:25
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15 Сентября 2026, 06:2515 Сентября 2026, 06:25
250Фото: baq.kz
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина получила специальный трофей после того, как впервые в карьере возглавила мировой рейтинг WTA. Рыбакина сфотографировалась с наградой на фоне Нью-Йорка. Трофей выполнен в виде серебряного теннисного мяча со звездной картой.
После получения трофея первой ракетки мира Рыбакина поделилась эмоциями и поблагодарила болельщиков.
Я очень счастлива от такого достижения. Это было невероятное путешествие, которое подарило мне множество незабываемых воспоминаний. И я надеюсь, что это только начало. Спасибо всем, — сказала теннисистка в видеообращении.
Рыбакина стала первой представительницей Казахстана, возглавившей мировой рейтинг WTA.
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