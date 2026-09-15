США впервые признали наличие оружия на орбите

США впервые публично подтвердили, что располагают размещенными на орбите средствами для контроля космического пространства. Об этом заявил министр ВВС США Трой Мейнк на конференции Air, Space & Cyber в Мэриленде. По словам Мейнка, американские силы теперь имеют на орбите средства, способные защищать их от враждебных противников. При этом министр не уточнил, о каких именно системах идет речь.

Ранее американские военные чиновники избегали публичных заявлений о наличии у страны космического оружия, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Эксперт Secure World Foundation Виктория Самсон предположила, что речь может идти не о кинетическом оружии, способном физически уничтожать спутники, а о средствах радиоэлектронной борьбы, например системах подавления.

Мейнк также сообщил, что в сентябре планируется запустить прототипы спутниковой системы для отслеживания движущихся воздушных целей. Кроме того, по его словам, космические перехватчики, которые должны стать одним из ключевых элементов создаваемой администрацией Дональда Трампа системы противоракетной обороны «Золотой купол», уже «готовы к полету».