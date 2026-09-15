Жена Данияра Елеусинова проиграла апелляцию по делу об избиении двух женщин

Судебная коллегия Карагандинского областного суда оставила без изменения приговор Саиде Елеусиновой — супруге олимпийского чемпиона по боксу Данияра Елеусинова. Ранее ее признали виновной в избиении двух женщин. Конфликт произошел в январе 2026 года. По словам потерпевшей Асель Жабыкбаевой, ссора возникла из-за претензий, связанных с дедушкой Саиды Елеусиновой. Жабыкбаева утверждала, что во время конфликта Елеусинова ударила ее и схватила за волосы. Также, по словам потерпевшей, дед спортсменки ударил по голове ее мать.

Суд признал Саиду Елеусинову виновной по части 2 пункта 1 статьи 109-1 УК РК — за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Ей назначили штраф в размере 100 МРП — 432 500 тенге. Кроме того, с нее взыскали по 500 тысяч тенге компенсации морального вреда в пользу каждой из двух потерпевших, а также 1 млн тенге расходов на услуги представителя.

Адвокат Елеусиновой обжаловал приговор, попросив смягчить наказание либо отменить решение суда первой инстанции. 14 сентября судебная коллегия рассмотрела жалобу, однако не нашла оснований для изменения приговора.

Судебная коллегия, пересмотрев в апелляционном порядке уголовное дело, поступившее по апелляционной жалобе защитника осужденной, приговор суда первой инстанции оставила без изменения, — сообщили в пресс-службе Карагандинского областного суда.

Приговор вступил в законную силу. Дело Саиды Елеусиновой рассматривалось в суде в конце июля. После оглашения приговора она отказалась от комментариев, однако заявила о намерении обжаловать решение.