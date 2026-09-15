Убийство семьи в Атырау: Акбаян Мукангалиева вернулась к детям после лечения

Акбаян Мукангалиева вновь увидела своих детей после выписки из центра психического здоровья. Сейчас женщина находится под присмотром родственников и проходит реабилитацию. По словам семьи, ее состояние оценивается как хорошее. Встреча с детьми стала важным этапом восстановления. Родственники отмечают, что общение с ними положительно влияет на ее эмоциональное состояние.

Акбаян является единственной выжившей после трагедии в селе Жангельдин Атырауской области, где в конце 2025 года погибли ее родители, брат и сестра. Родственники пока не сообщили ей о гибели близких. Они опасаются, что эта информация может негативно отразиться на ее психологическом состоянии. Когда и как рассказать ей о произошедшем, семья намерена решить после дальнейшего восстановления женщины.

Сейчас Акбаян живет у родственницы. Ее главное желание — быть рядом со своими детьми и в будущем жить вместе с ними. Семья также рассчитывает на помощь благотворительного фонда «Харекет» в приобретении жилья.

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По делу об убийстве четырех родственников Акбаян ее бывший супруг Султан Сарсемалиев был приговорен к пожизненному лишению свободы. Суд признал его виновным в убийствах, а также в ряде других преступлений. Ранее Акбаян сама находилась под уголовным преследованием по делу о недонесении о преступлении. Однако 24 июня 2026 года прокуратура Атырауской области прекратила расследование за отсутствием состава уголовного правонарушения. Следствие не установило, что женщина знала о готовящемся или совершенном преступлении и умышленно скрыла эту информацию.