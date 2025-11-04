В Алматинской области продолжается системная работа по повышению качества строительства и соблюдению требований законодательства, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат города.

За отчетный период управлением проведен личный прием 42 граждан, чьи обращения были рассмотрены в полном соответствии с законом. Кроме того, поступили уведомления о начале строительно-монтажных работ на 238 объектах, что позволило контролирующим органам держать ситуацию под постоянным наблюдением.

В ходе внеплановых проверок специалисты выявили нарушения на 70 объектах. По результатам проверок 21 дело направлено в межрайонные суды, а 49 субъектов строительства оштрафованы на общую сумму 28 миллионов тенге. Нарушения касались как несоблюдения строительных норм, так и отклонений от утвержденных проектов, что отражает серьезность контроля со стороны государственных органов.

Особое внимание было уделено ряду районов. В Илийском районе зафиксированы нарушения при строительстве 72-квартирного жилого дома в селе Өтеген батыр и амбулатории в селе Көкқайнар. В Балхашском районе проверялись работы по благоустройству парка в селе Жиделі, а в Кегенском районе — учебный комплекс Мойнакской ГЭС. В Райымбекском районе внимание было сосредоточено на объекте водозабора и реконструкции на реке Сүмбе, а в Енбекшиказахском — на благоустройстве территории многоквартирных жилых домов в городе Есик.

Мониторинг также выявил 16 коммерческих объектов, строительство которых велось без необходимых разрешительных документов. На этих объектах зафиксированы серьезные отклонения от государственных строительных норм и утвержденных проектов, материалы по ним направлены в суд. Управление строительства региона подчеркивает, что контроль за законностью и качеством строительства остается приоритетной задачей, и работа в этом направлении будет продолжена в постоянном режиме.