Национальный центр тестирования объявил, что 28 октября начнётся прием заявок на участие в комплексном тестировании для поступления в магистратуру и приём документов для поступления в докторантуру, передаёт BAQ.KZ.

С 28 октября по 10 ноября 2025 года будущие магистранты смогут подать заявление на сайте Национального центра тестирования МНВО РК или мобильное приложение Uto.kz. При регистрации поступающие самостоятельно выбирают город сдачи теста.

Комплексное тестирование для поступления в магистратуру пройдет с ноября по декабрь, а информация о месте и времени проведения появится в личных кабинетах 14 ноября.

Магистратура

Научно-педагогическое направление: пороговый балл — 75, в том числе не менее 25 баллов по иностранному языку, 7 баллов по тесту на готовность к обучению (ТГО) и 7 баллов по каждому профильному предмету.

Профильное направление: пороговый балл — 30, при этом по каждому профильному предмету необходимо набрать не менее 7 баллов.

Стоимость участия в КТ составляет 14 693 тенге.

Докторантура

Прием документов в докторантуру проводится с 28 октября по 10 ноября в самих вузах, а заявления на вступительный экзамен принимаются на сайте app.testcenter.kz.

При подаче заявления поступающие выбирают только город сдачи экзамена.

Информация о дате и времени проведения вступительного экзамена будет доступна 27 ноября в личном кабинете. Внести изменения в заявление (по языку, месту и образовательной программе) можно до 10 ноября.

Стоимость участия во вступительном экзамене (ВЭД) — 21 072 тенге.

Абитуриенты, имеющие сертификат TOEFL ITP, должны пройти дополнительное тестирование по английскому языку до начала ВЭД. Оно состоится после 14 ноября, информация о дате и месте также появится в личном кабинете. Стоимость — 14 162 тенге.

Для поступления в докторантуру необходимо предоставить:

сертификат КазТест;

сертификат, подтверждающий знание иностранного языка;

документ о степени магистра и стаже работы не менее 9 месяцев (или завершение резидентуры по медспециальности).

Пороговые баллы:

по программе PhD — не менее 75 баллов;

по программе докторов по профилю, включая индустриальный PhD, — не менее 50 баллов.

Национальный центр тестирования напоминает, что все ключевые уведомления — о времени, месте экзаменов и дополнительных тестах — поступающим будут доступны в личных кабинетах.