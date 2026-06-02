"283 нарушения на ЕНТ" В НЦТ обратились к выпускникам и родителям

Национальный центр тестирования призвал родителей, выпускников и педагогов соблюдать правила проведения Единого национального тестирования и напомнил о мерах контроля, действующих во время экзамена.

С соответствующим обращением выступил комплаенс-офицер Национального центра тестирования Галымжан Мухамедьяров.

По его словам, главная задача организаторов ЕНТ – обеспечить честные и равные условия для всех участников и защитить тех выпускников, которые рассчитывают исключительно на собственные знания.

"За каждым участником ЕНТ стоят месяцы подготовки, труд учителей, поддержка родителей и личные усилия самих выпускников. Поэтому для нас принципиально важно, чтобы экзамен проходил честно, прозрачно и в равных условиях для всех", – отметил он.

Более 280 нарушений за три недели

По данным Национального центра тестирования, с начала проведения ЕНТ уже выявлено 283 нарушения.

На этапе входного контроля к тестированию не были допущены 168 человек. Еще 115 участников удалили из аудиторий за нарушение установленных правил.

При этом случаев подмены личности на сегодняшний день не зафиксировано.

Контроль продолжается даже после экзамена

В Национальном центре тестирования напомнили, что контроль не заканчивается после завершения тестирования.

Все видеозаписи дополнительно изучаются и анализируются в течение шести месяцев после проведения ЕНТ. Если факт нарушения будет установлен позднее, результаты тестирования могут быть аннулированы.

"Преимущество не может быть получено обманным путем. Грант должен получать тот, кто действительно показал знания и заслужил этот результат честно", – подчеркнул Галымжан Мухамедьяров.

В НЦТ отметили, что пересмотр результатов возможен даже в тех случаях, когда на основании баллов уже был присужден образовательный грант.

Родителей просят не доверять мошенникам

Для обеспечения прозрачности экзамена на пунктах тестирования используются металлоискатели, системы распознавания лиц, видеонаблюдение и контроль со стороны ситуационного центра, который следит за ходом тестирования по всей стране.

Кроме того, применяются технические средства, ограничивающие несанкционированную связь с внешним миром.

В Национальном центре тестирования также призвали граждан сообщать о возможных нарушениях через комплаенс-службу ведомства.

"Наша задача – не просто провести тестирование технически. Наша задача – сохранить доверие родителей, выпускников, педагогов и общества", – отметил представитель НЦТ.

В ведомстве подчеркнули, что и дальше будут последовательно обеспечивать честные правила для всех участников ЕНТ и защищать права тех выпускников, которые проходят экзамен самостоятельно и добросовестно.