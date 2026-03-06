По состоянию на 1 марта 2026 года государственные инспекторы труда выявили в Казахстане задолженность по заработной плате на 102 предприятиях. Общая сумма долга перед работниками превысила 284 млн тенге. Без своевременной оплаты труда остались 408 человек, передает BAQ.kz.

По данным Минтруда РК, во время проверок в различных организациях обнаружено более тысячи нарушений трудового законодательства.

Руководителям предприятий, где были выявлены долги по зарплате и другие нарушения, выдано 707 обязательных для исполнения предписаний. Также на работодателей наложены штрафы на общую сумму свыше 89 млн тенге.

После вмешательства инспекторов часть задолженности удалось погасить. В результате принятых мер защищены права 354 работников, которым уже выплачено 253 млн тенге.

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК сообщили, что контроль за соблюдением трудового законодательства находится на особом контроле ведомства.

С начала года государственные инспекторы труда провели 1125 проверок. В ходе них выявлено 1228 нарушений. Большая часть из них — 1055 — относится к сфере трудовых отношений. Еще 161 нарушение связано с безопасностью и охраной труда, а 12 — с вопросами занятости населения.

В результате принятых мер удалось защитить трудовые права 11 354 работников.