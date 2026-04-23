Жильцы двух домов в Астане не понимают почему акимат хочет их снести

Несколько лет назад двухэтажные здания по улице Дулата Бабатайулы под номерами 9 и 9а были признаны аварийными и внесены в список жилых зданий для сноса. Однако их жители категорически против переезда. Наша съемочная группа выяснила почему.

Людмила Назаренко живет в доме 43 года и активно участвует в жизни двора. Владельцы квартир собрались и организовали кондоминиум. Поддерживают здесь чистоту и порядок собственными силами и за свой счет.

"Я принимала участие в строительстве этих домов, потому, что РСУ "Облсельхозуправления" строили эти дома на свои доходы. Я работала начальником отдела труда и зарплаты. Всегда следили за качеством работ и поэтому, как вы видите, эти дома выглядят нормально по сравнению с другими в городе Астана", - говорит местная жительница.

В дома проведен газ. Хоть фасад и не выглядит парадно, как во дворе, так и внутри подъездов, чисто. Двери запираются на ночь, чтобы не заходили незнакомцы. Теперь, говорят люди, они планируют поставить шлагбаум.

Еще один довод в пользу того, чтобы остаться – внутренний ремонт. Раньше в подвалах стояла высокая вода, не дающая даже спуститься вниз. Сейчас ее откачали, весь мусор вычистили, а в освободившихся помещениях организовали мастерские для работы.

Если не знать, что это подвал, вполне можно решить, что находишься в квартире на первом этаже.

"Мы сами – жители – добились, чтобы водопровод новый сделали. Мы сами заменили канализационную трубу, чтобы не затапливались подвалы. Разумеется, с помощью акимата и других организаций. Поэтому я считаю, что мы можем и дальше жить, хотя на 2029 году наметили снос. Если бы навстречу пошел акимат. Мы просим отремонтировать нам крышу. Ремонт ее стоит около 10 миллионов", - говорит Людмила Назаренко.

Но главный аргумент жителей в пользу того, что их дома не нужно сносить, подтвержден документально. О чем идет речь узнаете в следующем выпуске программы "Это вам не Лондон".