29 работодателей утаивали свободные вакансии в области Жетысу

В Каратальском районе области Жетысу прокуратура выявила нарушения трудового законодательства, связанные с несвоевременным и неполным размещением информации о вакансиях.

В ходе проверки установлено, что ряд работодателей не выполнял требования Социального кодекса и не публиковал сведения о свободных должностях на Электронной бирже труда в установленный пятидневный срок. Это нарушало порядок информирования граждан и снижало прозрачность рынка труда.

Из-за допущенных нарушений часть вакансий фактически оставалась недоступной для соискателей, что мешало людям своевременно узнавать о рабочих местах и устраиваться на работу.

По итогам прокурорского реагирования 29 работодателей привлечены к административной ответственности. Им указано на необходимость строгого соблюдения требований законодательства о занятости населения.

После вмешательства надзорного органа информация о вакансиях была размещена в полном объеме, что позволило восстановить прозрачность рынка труда и улучшить доступ граждан к актуальным предложениям о работе.