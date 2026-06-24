В Германии на территории авиабазы Нордхольц рабочие обнаружили самоходную артиллерийскую установку StuG III, пролежавшую в песке около 80 лет.

Как сообщили немецкие власти, обычно при подобных раскопках находят лишь отдельные фрагменты техники. Однако в этот раз была обнаружена практически полностью сохранившаяся боевая машина массой около 29 тонн.

По оценкам специалистов, самоходная установка активно использовалась во время Второй мировой войны. На стволе орудия сохранились не менее 17 отметок, которые могли обозначать количество уничтоженных танков противника.

Внутри машины археологи обнаружили водительское кресло и элементы крепления орудия. Отмечается, что условия для экипажа из четырёх человек были крайне тесными.

Исследователи предполагают, что после окончания войны технику могли закопать союзные войска вместе с другим военным имуществом. Также во время раскопок были найдены остатки боеприпасов и фрагменты гранат.

В августе штурмовое орудие планируют отправить на реставрацию. После восстановления оно станет экспонатом Военно-исторического музея Бундесвера в Дрездене.